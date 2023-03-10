Диетолог Соломатина назвала отвар шиповника самым полезным напитком для пожилых людей

Отвар шиповника укрепляет иммунитет и сосуды, понижает давление и обладает мочегонным действием Фото: pixabay.com

Отвар шиповника укрепляет иммунитет и сосуды, а также понижает давление. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это лучший напиток для пожилых людей весной, сообщает «Москва 24».

Специалистка отметила, что в шиповнике содержится большое количество витамина С. Весной – в сезон инфекций – он необходим для организма.

«Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим», - подчеркнула диетолог.

Кроме того, витамин С необходим для укрепления сосудов, профилактики тромбофлебита, венозной недостаточности.

Соломатина добавила: в шиповнике также много витамина А. Он укрепляет иммунитет и помогает слизистым обновляться. Помимо этого, отвар шиповника обладает и мочегонным действием. В день достаточно выпивать один стакан этого напитка.

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