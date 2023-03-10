Москвичей предупредили о снегопаде, метели и порывистом ветер до полудня субботы

Москвичам советуют отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве с трех часов ночи и до 12 часов дня 11 марта ожидается снег, метель с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможны снежные заносы и гололедица, предупредили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В непогоду горожан просят отказаться от поездок на личном транспорте. Тех, кто все же сядет за руль, призывают соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам советуют надевать обувь с нескользящей подошвой, обходить линии электропередач, деревья, шаткие конструкции.

Ранее KP.RU писал, что январские морозы ожидаются в Москве в ночь на 11 марта. В столице столбики термометров покажут -12 градусов, по области воздух остынет до -20 градусов. Однако уже в воскресенье температура вернется в плюс – будет около +1….+6 градусов, но городе будет прохладно из-за сильного ветра.