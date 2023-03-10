Тишковец: Сугробы в Москве вырастут до рекордных 50 см 11 марта

В Москве в субботу увеличится высота снежного покрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в субботу увеличится высота снежного покрова. На ВДНХ сугробы достигнут 46 см, а в Тушино – 50 см, что на 14 см выше нормы климата, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В субботу сугробы в Москве достигнут апогея в холодном сезоне – полуметра - идеальная погода крайний раз полноценно побегать на лыжах! После чего с каждым днем снежный покров будет только таять!», - подчеркнул он.

По словам синоптика, утром в субботу, с приближением теплого атмосферного фронта, пойдет снег. Поздним вечером в столице возможен мокрый снег и ледяной дождь. При этом сугробы достигнут рекордного показателя уже к полудню. Днем температура воздуха повысится до 0…-2 градусов.

Ранее KP.RU писал, что потепление до +8 градусов придет в Москву в конце следующей недели. Атмосферные осадки не ожидаются.