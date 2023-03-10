Потепление до +8 градусов придет в Москву в конце следующей недели

Оттепельная погода придет в столицу в четверг-пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в конце следующей недели ожидается резкое потепление до семи-восьми градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Синоптик отметил, что в понедельник в столице подморозит, однако уже к четвергу-пятнице в регионе придет «настоящая весна»: температура воздуха будет плюсовой. Синенков добавил, что на предстоящей неделе в городе не ожидаются атмосферные осадки.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 10 марта. Ночью воздух остынет до -11…-13 градусов. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, что ниже нормы климата. Самая холодная ночь будет в субботу – в самом городе подморозит до -12 градусов, а по области до -20 градусов. Прогнозируется небольшой снег, ледяной дождь и ветер до 15-20 метров в секунду.