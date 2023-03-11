Гидрометцентр: в Москве ожидаются небольшие осадки и ветер до 20 метров в секунду 11 марта

В Москве ожидаются небольшие осадки и ветер до 20 метров в секунду 11 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 11 марта ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами может быть налипание мокрого снега. Порывы ветра иногда могут достигать 20 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем будет около нуля градусов, лишь иногда опускаясь до двух градусов мороза.

В темное время суток может немного потеплеть до +1 градуса. Порывы ветра продолжатся, но их скорость может снизиться до 18 метров в секунду. Также во многих районах города продолжат идти осадки.

Из-за перепадов температур на дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедица, поэтому людям рекомендуют быть более внимательными при перемещении по городу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сугробы могут вырасти до рекордных 50 сантиметров. Высота снежного покрова может быть на 14 сантиметров выше климатической нормы.