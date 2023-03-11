Жителям Москвы рассказали, как изменилась транспортная обстановка города после открытия БКЛ Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Запуск Большой кольцевой линии Московского метро позволил улучшить транспортную обстановке в столице. Положительный эффект от этого почувствуют даже те, кто не планирует регулярно пользоваться БКЛ. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Дороги столицы разгрузятся до 15 процентов, а это в свою очередь положительно скажется на количестве выхлопных газов в столице.

Поездки пассажиров теперь стали более комфортными, а также многие смогли сэкономить немало времени из-за открытия новых станций метрополитена и снижения времени ожидания поездов.

После открытия Большой кольцевой линии некоторые из граждан стали отказываться от поездок на личном транспорте, что также положительно повлияет на транспортную инфраструктуру Москвы.

В течение двух-трех лет положительное влияние от этого получит каждый житель столицы, а инфраструктура всего города также увеличит темпы развития на фоне улучшения транспортной обстановки.

Ранее KP.RU рассказывал об открытии БКЛ 1 марта 2023 года. После этого в Москве начали работу девять новых станций метрополитена. БКЛ стала самой длинной кольцевой линией в мире.