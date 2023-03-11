Три человека пострадали в аварии на улице Брусилова в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В районе пересечения с улицей Полевой, на улице Брусилова в Москве водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По информации ТАСС, которые ссылаются на источник в Главном управлении МВД России по Москве, при столкновении пострадали три человека.

На место аварии незамедлительно подоспели оперативные службы города, а движение в районе затруднено в сторону улицы Маршала Савицкого. Водителей просят по возможности выбирать пути объезда этого участка.

О степени травм пострадавших, а также о причинах дорожно-транспортного происшествия не сообщается.

Ранее KP.RU писал о том, как водитель на легковушке протаранил четыре припаркованных автомобиля. В результате это пострадало два человека, а нарушителю пришлось пройти тест на наличие алкоголя в крови.