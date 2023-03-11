Из-за снегопада городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов. Ожидается, что прирост снежного покрова может достигать шести сантиметров. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя с 11 по 13 марта.

В таких погодных условиях может образовываться достаточно сильная гололедица на дорогах и тротуарах, которая и будет осложнять передвижение по городу. Для устранения этого и будет работать необходимое количество роторной и другой техники, а также бригады дворников.

Аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме, а также будет непрерывно осуществляться мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Весь цикл работ будет повторяться регулярно по мере выпадения осадков. Самое большое внимание будет уделено пешеходным зонам, а также подходам к остановкам и станциям метро. Также под пристальным наблюдением будут объекты социальной сферы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также обильные осадки в виде снега. Местами возможно налипание мокрого снега и образование на дорогах гололедицы.