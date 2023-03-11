За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 2214 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 11 марта в Москве было выявлено 2214 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. От тяжелого протекания болезни и ряда осложнений скончались семь человек. Такая информация предоставлена порталом стопкоронавирус.рф.

Полностью выздороветь и избавиться от всех симптомов смогли 2121 пациентов.

Большинство из зараженных проходят курс лечения амбулаторно, однако на фоне осложнения болезни и ухудшения самочувствия, госпитализация понадобилась для 147 человек.

Москва по прежнему находится на первой строчке в списке по количеству выявленных заражений коронавирусной инфекции за сутки по всей стране. Вторую строчку также неизменно занимает Санкт-Петербург.

Ранее KP.RU писал, что по статиске на 10 марта в Москве было выявлено 1327 новых случаев заболевания коронавирусом. Жизни девяти человек в столице прервались из-за осложнения болезни.