Пассажиры БКЛ в Москве оплатили проезд с помощью биометрии уже около 34 тысяч раз Фото: Иван МАКЕЕВ

На всех станциях Большой кольцевой линии Московского метро доступна оплата проезда по биометрии. С начала работы БКЛ ей воспользовались около 34 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На самом длинном метрокольце в мире работают только самые лучшие российские цифровые сервисы.

Оплата по распознаванию лица — отечественная, а подобных аналогов ей в таком масштабе нет нигде в мире. Для оплаты нужно лишь встать на черную наклейку и посмотреть в камеру, что делает подобный способ оплаты невероятно быстрым и комфортным.

Технология требует высочайшего уровня безопасности всей системы, поэтому она находится под контролем правительства Москвы.

При оплате по биометрии стоимость проезда составляет всего 36 рублей, а чтобы подключится к сервису, необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы».

Ранее KP.RU рассказывал о том, как изменилась транспортная обстановка в Москве после открытия Большой кольцевой линии. Поездки людей стали более комфортными, а также многие жители могут экономить достаточно много времени.