Доктор Мясников рассказал про «утренние» симптомы проблем со здоровьем Фото: Shutterstock

После пробуждения стоит довольно внимательно рассматривать свое отражение в зеркале. Это позволит увидеть симптомы различных проблем со здоровьем. Об этом рассказал в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Несимметричность лица и невозможность закрыть сразу оба глаза может быть признаками инсульта или защемления лицевого нерва.

При обнаружении таких симптомов у тебя стоит незамедлительно обратиться к специалистам, чтобы как можно раньше начать лечение. Именно поэтому стоит оценить свой цвет кожи и языка именно утром.

Если же ощущается довольно длительная скованность в конечностях после пробуждения, то это может сигнализировать о развитии ревматоидного артрита.

Еще стоит обратить внимание на утренний стул и мочеиспускание.

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