В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и сильного ветра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и ледяного дождя со снегом в Москве объявлено штормовое предупреждение. Действовать оно будет с 21:00 11 марта и до 09:00 следующего дня. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России.

В такую погоду стоит быть особенно внимательными на улицах города.

В ведомстве рассказали, что в таких условиях водителям за рулем стоит значительно снизить привычную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Стоит избегать лишних маневров и перестроений.

Парковать автомобили не рекомендуется возле деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам стоит не оставлять детей без присмотра, а также избегать деревья и рекламные щиты. Стоит быть внимательными и осторожными при передвижению по городу в это время.

Ранее KP.RU писал, что из-за снегопада и гололедицы на дорогах, городские службы Москвы перевели на режим повышенной готовности. Ситуация в столице находится под постоянным контролем.