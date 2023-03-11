Сергей Собянин рассказал о благоустройстве и развитии юго-востока Москвы Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В районах Капотня, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Люблино, Рязанский и Марьино, продолжаются работы по благоустройству и развитию. Их делают более привлекательными и комфортными для жителей. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В этих районах проживает около 970 тысяч москвичей.

Работы по модернизации Курьяновских очистных сооружений начались еще в 2011 году, как и на нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Запахи оттуда долгие годы мешали местным жителям.

Также для удобства горожан была продлена Таганско-Краснопресненская линия метрополитена в Котельниках и Жулебино. Там появились сразу три новые станции.

Ранее KP.RU писал о том, что системой оплаты по биометрии на новых станциях БКЛ воспользовались уже около 34 тысяч раз. На всех станциях самой протяженной кольцевой линии метро в мире работают только лучшие российские технологии.