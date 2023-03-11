Диетолог Гинзбург рассказал о пользе макарон в рационе Фото: pexels.com

Макароны — достаточно полезная еда, в которой есть сложные углеводы. Они защищают человека от всех возрастных болезней. Об этом рассказал в своем видеоблоге доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что далеко не все макароны одинаково полезны, а большое значение имеет процент присутствия в них глютена.

Наиболее качественными будет те, которые сделаны из твердых сортов пшеницы. В них содержится более 11 процентов глютена, а в мягких иногда его содержание заметно ниже этого показателя.

Наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делать их более вкусными. Диетолог рекомендует перед покупкой внимательно изучать упаковку и все данные на ней.

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