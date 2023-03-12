В Москве будет ветер до 18 метров в секунду и потеплеет до +5 градусов 12 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 12 марта в столице потеплеет и столбики термометров будут показывать от трех до пяти градусов выше нуля. Сильный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 18 м/с. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

На протяжении всего дня в Москве ожидаются осадки, местами даже сильные. Преимущественно это будет мокрый снег и дождь.

В ночное время суток температура воздуха снизится до шести градусов мороза, а умеренный снег продолжит идти во многих районах города.

Атмосферное давление будет достаточно низким на протяжении всего дня и составит 727-737 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что ранее KP.RU писал о штормовом предупреждении, которое объявлено в Москве из-за ледяного дождя и сильного ветра. Людям рекомендуют быть максимально аккуратными при передвижении по городу