Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ледяные дожди сменятся сильной гололедицей Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшая ночь в Москве была под влиянием прохождения теплого атмосферного фронта, который принес опасные явления в виде ледяного дождя. В последствие чего наблюдались отложения льда до двух миллиметров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в столице идут дожди, но уже ближе к вечеру свое доминирование покажет холодный фронт.

После этого нынешние +5 градусов в могут могут обернуться тем же значением со знаком минус. Это может привести к образованию очень сильной гололедицы в городе. Толщина ледяного панциря может вырасти в два раза с 5 до 10 миллиметров.

В таких условиях особенно внимательными нужно быть людям за рулем. Ситуация на дорогах Москвы может заметно усложниться.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также довольно низкое атмосферное давление, которое составит 727 миллиметров ртутного столба.