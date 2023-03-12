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НовостиОбщество12 марта 2023 7:50

Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ледяные дожди сменятся сильной гололедицей

Специалисты зафиксировали отложения льда до двух миллиметров после ледяного дождя
Роман ПОЛОСИКОВ
Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ледяные дожди сменятся сильной гололедицей

Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ледяные дожди сменятся сильной гололедицей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшая ночь в Москве была под влиянием прохождения теплого атмосферного фронта, который принес опасные явления в виде ледяного дождя. В последствие чего наблюдались отложения льда до двух миллиметров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в столице идут дожди, но уже ближе к вечеру свое доминирование покажет холодный фронт.

После этого нынешние +5 градусов в могут могут обернуться тем же значением со знаком минус. Это может привести к образованию очень сильной гололедицы в городе. Толщина ледяного панциря может вырасти в два раза с 5 до 10 миллиметров.

В таких условиях особенно внимательными нужно быть людям за рулем. Ситуация на дорогах Москвы может заметно усложниться.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также довольно низкое атмосферное давление, которое составит 727 миллиметров ртутного столба.