В Москве с 13 по 19 марта пройдет выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники. Она впервые пройдет с 13 по 19 марта в преддверии Дня работников ЖКХ. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичам расскажут, как устроена инфраструктура города, а также покажут образцы спасательной и коммунальной техники.

Всего будут показаны более ста единиц различной дорожно-строительной, автомобильной, спасательной и коммунальной техники. Для всех желающих проведут увлекательные экскурсии, где подробно расскажет о том, как используют эту технику и какие работы она выполняет.

Проходит выставка будет в КРЦ «Остров Мечты».

Ранее KP.RU писал о том, как изменилась транспортная обстановка в Москве после открытия БКЛ. Дороги столицы со временем станут свободнее на 15 процентов, а также сократиться количество выхлопных газов.