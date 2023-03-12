Врачи выявили в Москве 2015 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки 12 марта в Москве было зафиксировано 2015 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за болезни за это время прервались жизни шести человек. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью оправиться от всех симптомов и избавиться от болезни смогли 1576 человек.

Большинство заразившихся проходят курс лечения амбулаторно, а госпитализация понадобилась только для 121 пациента. Их состояние заметно ухудшилось на фоне заболевания, поэтому они будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

Всего в России за сутки было зафиксировано 11 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Москва находится на первой строчке в списке всех регионов страны по количеству выявленных заражений за сутки.

Ранее KP.RU писал, что по данным на 11 марта в Москве было зафиксировано 2214 случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни семи человек в столице.