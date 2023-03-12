Дептранс: из-за непогоды в Москве может временно задерживаться наземный транспорт

Из-за непогоды в Москве может временно задерживаться наземный транспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве наблюдается крайне сложная погодная ситуация, которая заметно осложняет движение. Из-за этого в городе могут наблюдаться временные задержки наземного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Граждан просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Городские службы города непрерывно работают над устранением всех последствий непогоды, поэтому в ближайшее время движение общественного транспорта будет осуществляться согласно привычному графику.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве на смену потеплению придут небольшие морозы, которые могут увеличить толщину корки льда вдвое с пяти до десяти миллиметров. Водителям за рулем рекомендуют снизить привычную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей.