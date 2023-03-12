Сергей Собянин: на экскурсиях по предприятиям Москвы побывали более 11,5 миллиона человек за пять лет

На экскурсиях по предприятиям Москвы побывали более 11,5 миллиона человек за пять лет Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние пять лет на экскурсиях по столичным предприятиям побывало около 11,5 миллиона человек. На них все желающие могут ознакомиться с историей и работой промышленности. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы экскурсий всегда радуют посетителей новыми и интересными форматами.

Также на промышленных площадках проводятся спектакли и концерты, а на фабриках люди могут попробовать себя в роли производителей сладостей или многих других изделий.

Студенты технических вузов могут посещать специальные экскурсии «МОСПРОМ STUDWEEK», где они соревнуются в решении различных прикладных задач и проходят быстрые собеседования. С помощьюе этого уже почти 200 студентов смогли найти работу.

Самая же программа «Открой#Моспром» объединяется в себе более 110 предприятий, которые имеют вековую историю.

Ранее KP.RU писал, что с 13 по 19 марта в Москве пройдет выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства. Граждане смогут узнать как устроена инфраструктура города и увидеть более 100 единиц различной техники.