Из-за аномального количества осадков в Москве городские службы работают в усиленном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют до конца суток 12 марта в Москве может выпасть свыше 40 процентов месячной нормы осадков. Это рекордные показатели. Из-за этого все городские службы перешли на усиленный режим работы. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В ближайшие часы температура воздуха опустится ниже нуля градусов, что может значительно усугубить ситуацию на дорогах.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, а также постоянно проводится работа по очистке территории. Дороги и тротуары Москвы обрабатывают специальными противогололедными средствами.

В городе дежурят 300 бригад «Мосводостока» и около 290 единиц спецтехники. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Ранее KP.RU писал, что из-за непогоды в Москве может временно задерживаться наземный транспорт. Людей просят быть внимательными и слушать объявления водителей.