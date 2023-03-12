Мэр Собянин: отрезок южного участка Московского скоростного диаметра запустится уже в мае

Отрезок южного участка Московского скоростного диаметра запустится уже в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отрезок южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готова уже более чем на 80%. Запустить движение по нему планируют уже в мае этого года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что на отрезке будет одиннадцать километров новых дорог.

В их числе будут две эстакады и подземный пешеходный переход. Сейчас там ведутся работы по прокладке теплосетей, а также делают ливневки и необходимые ограждения. Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники.

Ранее KP.RU рассказывал, что на экскурсиях по предприятиям столицы за последние пять лет побывали более 11 миллионов человек. Они могли ознакомиться с историей промышленности и узнать множество интересных фактов. Некоторые могли попробовать себя в роли производителя конфет и других изделий.