Синоптик Тишковец рассказал о погоде во второй половине грядущей недели в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине грядущей недели погода в столице снова начнет меняться. 16 марта можно ожидать осадки в виде дождя, а температура воздуха днем может доходить до +8 градусов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующий день в Москве могут пройти скоротечные ливни, а минимальная температура воздуха ночью опустится до двух градусов ниже нуля.

В выходные в столицу снова придут погожие весенние дни, а сугробы могут подтаять почти на половину. При этом в регионе нормализуется атмосферное давление. Днем солнце будет нагревать воздух до семи градусов тепла.

При этом специалист отметил, что называть это началом метеорологической весны пока не стоит. Холода еще вернутся и в этом месяце, а возможно даже и в следующем.

Ранее KP.RU писал об аномальном количестве осадков в Москве 12 марта. Они сильно осложнили движение, а городские службы перешли на усиленный режим работы.