Небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 13 марта

В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами до 15 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 13 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Днем температура воздуха составит около нуля-минус двух градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В ночь на вторник характер погоды практические не изменится: продолжит идти снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Воздух остынет до шести-четырех градусов ниже нуля. Днем 14 марта столбики термометров покажут три-пять градусов тепла. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега.

Ранее KP.RU писал, что потепление до +8 градусов придет в Москву в конце этой недели. Температура будет плюсовой, атмосферные осадки не прогнозируются.