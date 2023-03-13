Жители Москвы выбрали имя детенышу мандрила в проекте «Активный гражданин»

Детеныша назовут в честь страны, где обычно обирают мандрила. Фото: mos.ru.

Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в павильоне «Дом приматов» в Московском зоопарке. Больше всего голосов отдали за вариант Конго (26,7%). Детеныша назовут в честь страны, где обычно обирают мандрила, сообщили на сайте mos.ru.

Всего в голосование приняли участи свыше 160 тысяч пользователей. На втором месте оказалось имя Акида (26,5%.)Еще 20% «активных граждан» были за имя Кинг, а 11% проголосовали за кличку Логан. Остальные горожане предложили специалистам определиться с именем детеныша мандрила.

Напомним, мандрилы – это одни из самых крупных нечеловекообразных обезьян. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Детеныш появился на свет в августе 2022 года от самки Юмба и самца Колумба. Это уже восьмой обитатель столичного зоосада, которому выбирали имя в проекте «Активный гражданин».

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке в 2022 году родилось рекордное количество детенышей – более 1600 особей.