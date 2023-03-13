Сбой на БКЛ произошел из-за незаконных работ на коммерческой стройке

Составы не ходили от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно не ходили поезда. Это произошло из-за незаконных работ на коммерческой стройке, сообщил в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Без согласования с Московским метрополитеном застройщик проводил бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Машина пробурила отверстие, после чего глина и песок высыпались на пути. Составы не ходили от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». При этом движение по внешней стороне не останавливалось.

После этого инцидента Московский метрополитен обратился в СК и МВД для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Строительство над тоннелем остановлено.

Уточняется, что на время сбоя пассажиры пользовались маршрутами наземного транспорта. Специалисты провели восстановительные работы и запустили поезда.

Ранее KP.RU писал, что утром 13 марта на БКЛ поезда не ходили от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Через два часа движение восстановили.