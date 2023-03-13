На БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за проверки инфраструктуры

На Большой кольцевой линии временно увеличили интервалы движения поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Большой кольцевой линии временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в понедельник, 13 марта.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Уточняется, что по этой причине составы не ходят от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» БКЛ. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее KP.RU писал, что 9 марта пассажир толкнул подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии. Из-за этого временно были увеличены интервалы движение поездов. Юноша остался жив, злоумышленника задержали. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится под стражей.