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НовостиОбщество13 марта 2023 7:48

На БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за проверки инфраструктуры

Нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На Большой кольцевой линии временно увеличили интервалы движения поездов

На Большой кольцевой линии временно увеличили интервалы движения поездов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Большой кольцевой линии временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в понедельник, 13 марта.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Уточняется, что по этой причине составы не ходят от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» БКЛ. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее KP.RU писал, что 9 марта пассажир толкнул подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии. Из-за этого временно были увеличены интервалы движение поездов. Юноша остался жив, злоумышленника задержали. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится под стражей.