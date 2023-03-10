Толкнувшего подростка под поезд на станции метро «Киевская» в Москве арестовали

Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, заключили под стражу Фото: ГСУ СК России по Москве

Черемушкинский суд Москвы на два месяца заключил под стражу 61-летнего Владимира Кизика, который толкнул 15-летнего подроста под поезд в столичном метро, сообщает корреспондент KP.RU. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 9 мая.

Сегодня утром мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Он признал вину, но не смог объяснить свой поступок.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что 15-летнего подростка уже выписали из медицинского учреждения.

Как писал KP.RU, днем 9 марта пассажир толкнул подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии. Юноша остался жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленника задержали и доставили на допрос. По факту случившегося возбудили уголовное дело.