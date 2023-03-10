Обвинение предъявили мужчине, толкнувшему под поезд 15-летнего подростка в метро Москвы

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство Фото: прокуратура Москвы

В Москве 61-летнему мужчине, который толкнул подростка под поезд на Кольцевой линии метро, предъявили обвинение. Речь идёт о ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее сообщалось, что он неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде ареста.

Как писал KP.RU, днем 9 марта 61-летний мужчина толкнул 15-летнего подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии. Юноша остался жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленника оперативно задержали и доставили на допрос. Мужчина не смог объяснить свой поступок. По факту случившегося возбудили уголовное дело.