ЦОДД предупредил пробках до 8 баллов в Москве вечером 13 марта

Движение будет затруднено из-за погодных условий, мелких аварий и строительных работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения) в Москве вечером 13 марта ожидаются восьмибалльные пробки. Сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас основные заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, ТТК, МКАД. Движение затруднено из-за погодных условий, мелких аварий и строительных работ. Возможно образование гололедицы, перепады температура могут негативно повлиять на дорожное полотно.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, держать дистанцию. Также за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 13 марта. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ночью воздух остынет до -6…-4 градусов.

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