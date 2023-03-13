Диетолог Соломатина рассказала о пользе укропа для пожилых людей при проблемах с ЖКТ

Укроп — это хороший источник клетчатки, он понижает уровень холестерина в крови Фото: Shutterstock

Укроп оказывает слабительное действие и помогает при вздутии живота, сообщили врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». По ее словам, эта зелень очень полезна для пожилых людей.

«Укроп отличается от других подобных растений тем, что очень хорошо убирает вздутие. У пожилых часто бывает такое явление, потому что уже не в полную силу работает желудочно-кишечный тракт», - подчеркнула она.

Кроме того, укроп оказывает послабляющее, очищающее действие, что важно при запорах. Также зелень является хорошим источником клетчатки: она забирает лишний жир и сахар из организма, понижает уровень холестерина в крови.

Врач предупредила: употреблять укроп нельзя во время обострении заболеваний ЖКТ и при наличии камней в органах мочевыводящей системы.

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