Синоптик Вильфандр рассказал, когда в Московском регионе растает снег

В Москве и Подмосковье снег растает не раньше первой декады апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Подмосковье снег растает не раньше первой декады апреля. В этом году сугробы оказались рекордно высокими, их таянию поспособствует теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, эта неделя в столичном регионе будет теплой: температурный фон будет на четыре-пять градусов выше нормы климата. Так, днем воздух прогреется до +3…+7 градусов, ночная температура станет плюсовой. Все неделю, кроме субботы, ожидаются атмосферные осадки.

«Москвичи всегда с нетерпением ждут прихода весны, но март — это зимний месяц, в первых числах которого наблюдаются самые большие сугробы. Нынешняя неделя, не считая понедельника, действительно будет очень теплой…», - отметил метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 13 марта. Ночью подморозит до -6…-4 градусов. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.