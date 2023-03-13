Москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и порывистом ветре 14 марта

В Москве порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице в ночь на вторник, 14 марта, и до конца суток ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду, снег, мокрый снег и дождь. Возможно образование гололедицы, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Во время непогоды горожан просят быть осторожными. Не стоит укрываться под деревьями и парковать автомобили вблизи них. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, не нарушать ПДД, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений.

Ранее KP.RU писал, что ЦОДД предупредил о возможных пробках до 8 баллов в Москве вечером 13 марта. Основные заторы ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, вылетных магистралях в сторону области. В час пик жителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.