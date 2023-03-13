Мужчина погиб под колесами поезда на северо-востоке Москвы

В Москве мужчина попал под поезд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве мужчина попал под поезд и погиб от полученных травм. Трагедия произошла в понедельник, 11 марта, возле платформы Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает источник KP.RU.

По данным источника, мужчина оказался под колесами поезда примерно в 17:30. Личность погибшего устанавливается. На месте работают следователи Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 17 февраля один человек погиб при пожаре в электричке Александров – Москва. Возгорание произошло на станции Ростокино в хвостовой части поезда. Через десять минут задымление устранили, в ходе осмотра состава нашли труп пассажира. Основной причиной случившегося назвали поджог. По факту случившегося идет расследование.