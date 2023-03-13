Рабочий погиб при падении в шахту лифта на строящемся объекте в центре Москвы

Прокуратура Москвы организовала проверку по факу гибели рабочего в шахте лифта Фото: прокуратура Москвы

В Москве на строящемся объекте, расположенном на улице Усачева, произошел несчастный случай: 36-летний рабочий упал в шахту лифта и погиб от полученных травм, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На месте ЧП работают правоохранители, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.. Их работу координирует заместитель Хамовнического прокурора Руслан Супрун. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что двое рабочих получили травмы на стройке на 2-й Хуторской улице в Москве. Первый инцидент произошел 4 марта:18-летний парень пострадал в результате падения строительных лесов, второй – 3 марта: 44-летний мужчина упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали в больницу, на следующий день он скончался от полученных травм. По факту случившегося идет проверка.