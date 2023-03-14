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НовостиОбщество14 марта 2023 5:48

Мокрый снег, дождь и до +5 градусов ожидаются в Москве 14 марта

Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ночью столбики термометров покажут около плюс 3-5 градусов

Ночью столбики термометров покажут около плюс 3-5 градусов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве во вторник, 14 марта, прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами сохранится гололедица. Днем температура воздуха повысится до трех-пяти градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, влажность – 96%. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, временами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, атмосферные осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный до 17 метров в секунду. Ночная температура будет плюсовой – около одного-трех градусов тепла. Днем 15 марта воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Как писал KP.RU, по словам синоптика Романа Вильфанда, снег в Москве и Подмосковье растает не раньше первой декады апреля. В этом сезоне высота сугробов оказалась рекордной, их таянию поспособствует теплая погода.