В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: pixabay.com

В Москве на десятой неделе 2023 года фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах и по совокупному населению, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, показатели заболеваемости на минувшей неделе не превышали эпидемических порогов.

Сейчас в столице среди вирусов преобладают: РС-вирусы гриппа, аденовирусы, риновирусы и другие респираторные инфекции. При этом от гриппа привито 7 589 650 человек, то есть 60% от численности населения города, из них 1 518 482 – дети. Более 75% вакцинированных среди работников транспорта, лечебно-профилактических и образовательных организаций, учреждений соцзащиты.

Несмотря на улучшение эпидобстановки, горожанам рекомендуют соблюдать меры профилактики: мыть руки и обрабатывать их антисептиком, носить защитные маски. При первых признаках заболевания необходимо сразу обращаться к врачу. Самолечение опасно.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе укропа для пожилых людей. Эта зелень помогает при вздутии и оказывает слабительное действие.