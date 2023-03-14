Домодедовские таможенники пресекли ввоз 44 кг наркосодержащих растений из Узбекистана

Таможенники пресекли незаконный ввоз 44 кг гармалы - наркосодержащего растения. Фото: Домодедовская таможня

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли незаконный ввоз 44 кг гармалы – сушеной травы, в которой содержится наркотик, сообщили в пресс-службе таможни.

Растения с наркотическим средством нашли в багаже трех пассажиров их Самарканда. Граждане Узбекистана попытались пройти через «зеленый» коридор, однако их остановили сотрудники таможни. Экспертиза показала, что в растениях содержится гармин – наркотик, оборот которого в РФ ограничен.

В действиях пассажиров усматриваются признаки состава преступления – ст. 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств». Им грозит лишение свободы скорм от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее KP.RU писал, что таможенники рассказали, как контрабандисты прячут редких животных в багаж в самолетах. Для этого злоумышленники используют пластиковые колбы, контейнеры, коробки, бутылки, тесные ящики и даже потайные карманы.