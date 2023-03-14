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НовостиОбщество14 марта 2023 8:58

В Москве выявили 1411 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Умерли восемь человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 447 914 человек

С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 447 914 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1411 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1699 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в 14 марта.

Госпитализация потребовалась для 153 горожан, 1411 пациентов выздоровели, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 447 914 человек, 3 251 297 жителей столицы вылечились после болезни, 48 342 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России коронавирусом заразились еще 9526 человек. В стационары попали 1840 жителей страны, 12 406 пациентов выздоровели, 44 россиянина скончались от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. На прошлой неделе показатели заболеваемости не превышали эпидемических порогов во всех возрастных группах.