Страйкбольная граната взорвалась на детской площадке на юго-западе Москвы

В Москве по факту инцидента на детской площадке проводится доследственная проверка: ребенок нашел устройство для игры в страйкбол (гранату), попал в него снежком, после чего произошел хлопок. Несовершеннолетний не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел 13 марта 2023 года на детской площадке на улице Маршала Савицкого. Ребенка осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются.

В ГСУ СК России по Москве добавили, что взрослым необходимо проводить профилактические беседы с детьми: учить их не приближаться и не брать неизвестные предметы, так как они могут быть опасны.

Ранее KP.RU писал, что неизвестные повесили страйкбольную гранату на двери подъезда на юге Москвы. Никто не пострадал. Детали случившегося устанавливают правоохранители.