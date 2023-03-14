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НовостиПроисшествия14 марта 2023 11:23

Дагестанцы, избившие парня в метро Москвы, получили от 8,5 до 12 лет колонии

Инцидент произошел 6 октября 2021 года в вагоне метро
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Суд в Москве назначил от 8,5 до 12 лет колонии уроженцам Дагестана, избившим парня в метро

Суд в Москве назначил от 8,5 до 12 лет колонии уроженцам Дагестана, избившим парня в метро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет лишение свободы троих уроженцев Дагестана, избивших молодого человека в столичном метро после того, как он заступился за девушку, сообщает ТАСС.

Одного из подсудимых признали виновным по . 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений», ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Он получил 12 лет колонии строгого режима. Второму злоумышленнику дали 11 лет тюрьмы по этим же статьям. Третьего подельника приговорили к 8,5 года тюрьмы – его признали виновным лишь в попытке убийство.

Как писал KP.RU, 6 октября 2021 года дагестанцы жестоко избили парня в вагоне метро на перегоне от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Очевидцы вызвали скорую помощь, налетчики скрылись. Спасенья время их задержали и заключили под стражу.