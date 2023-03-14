В Московском зоопарке отпразднуют Международный день панд 16 марта

Московский зоопарк подготовил специальную программу к Международному дню панд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский зоопарк подготовил специальную программу к Международному дню панд. 16 марта – с 12:00 до 17:00 – гостей зоосада ждут экскурсии и мастер-классы, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Так, в 12:00 и 14:00 у вольеров с пандами проведут занятие «Подарок для панды». Вместе с посетителями зоологи создадут игрушки для бамбуковых мишек. Мероприятие завершиться показательным кормлением.

Затем, в 13:00, 15:00 и 16:00 у вольеров с пандами начнутся тематические экскурсии и мастер-классы оригами. Кроме того, в 12:00 в доме Клюева посетителям зоопарка прочитают лекцию «Такие разные медведи». Чтобы попаять на мероприятия, достаточно купить входной билет в зоопарк.

Ранее KP.RU писал, что москвичи выбрали имя детенышу мандрила в проекте «Активный гражданин». Его назвали Конго – в честь страны, где обычно обитают эти обезьяны.