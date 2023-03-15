Гидрометцентр: переменная облачность и до +7 градусов ожидается в Москве днем 15 марта

Переменная облачность и до +7 градусов ожидается в Москве днем 15 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве днем 15 марта ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и температура воздуха от пяти до семи градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет в значении 747 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток немного похолодает и значения температур будут от 0 до +2 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер немного утихнет и его скорость будет от трех до восьми метров в секунду.

Местами на дорогах и тротуарах столицы будет образовываться гололедица. При передвижении по городу стоит быть внимательными.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 16 марта. Причиной стало образование на улицах столицы гололедицы, которая может быть потенциально опасна