«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 16 марта

В столичном регионе также действует предупреждение о порывистом ветре Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать ночи 16 марта, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 00 ч. 16 марта. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столице до 18:00 14 марта действует предупреждение о сильном ветре, а по области – до 19:00. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время непогоды автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Машины не стоит парковать вблизи деревьев.

Ранее KP.RU писал, что мокрый снег, дождь и до +5 градусов ожидаются в Москве 14 марта. Ветер южный до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…+3 градуса.