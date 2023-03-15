На востоке Москвы 40-летний мужчина изнасиловал молодую девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний мужчина на востоке Москвы изнасиловал 20-летнюю девушку. Это произошло 11 марта в помещении на улице Буракова. Следователям удалось задержать подозреваемого. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК.

В ходе допроса он признал вину в содеянном.

Сейчас сотрудники правопорядка проводят необходимые экспертизы, а в ближайшее время перед судом будут ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По каждому из них мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал о мужчине, который изнасиловал и ограбил женщину в Москве возле ж/д станции «Нагатинская». Он надругался над ней, похитил золотые украшения и скрылся с места преступления. Сотрудники изучают записи с камер видеонаблюдения для установления личности преступника.