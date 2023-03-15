«Доигрались»: в Москве удалось пресечь проведение незаконных азартных игр

В Москве предотвратили деятельность незаконного проведения азартных игр Фото: ГСУ СК России по Москве

Группа лиц арендовала нежилое помещение на улице Добролюбова в Москве и проводила там азартные игры с использованием специального оборудования. Следователям удалось пресечь незаконную деятельность. Об этом рассказали в Telegram-канале «Столичный СК».

Силовую поддержку оказывал отряд специального подразделения «ГРОМ».

Установлены восемь фигурантов, которые причастны к неправомерной деятельности. В ближайшее время все они будут доставлены в следственный отдел для проведения допросов и прочих действий, которые помогут собрать и укрепить доказательную базу.

Уже возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, за которое может грозить до шести лет лишения свободы.

Сейчас также проводят следственные мероприятия, необходимые для установления и задержания всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее KP.RU писал, что на востоке Москвы 40-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Его удалось задержать и в ходе допроса он полностью признал свою вину.