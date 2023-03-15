На востоке Москвы 28-летний мужчина ударил по голове пенсионерку и обокрал ее Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве на улице Реутовской в вечернее время суток 28-летний мужчина ударил сзади по голове 67-летнюю пенсионерку, а после вырвал сумку из ее рук и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Когда потерпевшая проследовала за преступником, она обнаружила разбросанные на земле вещи.

Следователи по горячим следам смогли установить личность нападавшего, которого задержали на съемной квартире в одном из домов на Щелковском шоссе. Им оказался 28-летний москвич. Теперь на него возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия.

Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее KP.RU писал, что правоохранительным органам удалось пресечь деятельность организации, которая проводила незаконные азартные игры в Москве. Удалось установить восемь причастных к преступлению человек. Все они будут доставлены в отделение для проведения следственных мероприятий.