Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 11:31

На востоке Москвы 28-летний мужчина ударил по голове пенсионерку и обокрал ее

Его удалось задержать на съемной квартире на Щелковском шоссе
Роман ПОЛОСИКОВ
На востоке Москвы 28-летний мужчина ударил по голове пенсионерку и обокрал ее

На востоке Москвы 28-летний мужчина ударил по голове пенсионерку и обокрал ее

Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве на улице Реутовской в вечернее время суток 28-летний мужчина ударил сзади по голове 67-летнюю пенсионерку, а после вырвал сумку из ее рук и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Когда потерпевшая проследовала за преступником, она обнаружила разбросанные на земле вещи.

Следователи по горячим следам смогли установить личность нападавшего, которого задержали на съемной квартире в одном из домов на Щелковском шоссе. Им оказался 28-летний москвич. Теперь на него возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия.

Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее KP.RU писал, что правоохранительным органам удалось пресечь деятельность организации, которая проводила незаконные азартные игры в Москве. Удалось установить восемь причастных к преступлению человек. Все они будут доставлены в отделение для проведения следственных мероприятий.