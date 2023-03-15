Во всех поездах БКЛ есть адаптивное освещение салона

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро есть фишка, о которой мало, кто знает. В каждом поезде новых серий «Москва» и «Москва-2020» есть автоматическое переключение цвета освещения салона. Все зависит от времени суток. Например, по утрам включается холодный цвет, чтобы взбодрить пассажиров и настроить на повышенную концентрацию организма. А вечером наоборот свет становится более расслабляющим, теплым. Такая функция уже есть во всех составах на Большой кольцевой линии. Пассажиров на ней перевозят только самые современные российские поезда. Казалось бы, кому какое дело до цвета освещения в пути. Но мелочей в московском метро не бывает. С помощью даже таких улучшений сервиса ездить в подземке всегда приятно. Время в пути можно провести с еще большим комфортом.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оснащать подвижной состав Московского транспорта самыми современными техническими решениями, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Уже 70% парка поездов московского метро — составы нового поколения».

По его словам, каждая последующая модель имеет более совершенные технологии, повышающие комфорт поездок как для пассажиров, так и для машинистов.

«За этот год закупим еще около 300 самых современных вагонов «Москва-2020», - уточнил Ликсутов. - Поездки в метро станут еще удобнее».