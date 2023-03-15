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НовостиОбщество15 марта 2023 14:52

Синоптик Вильфанд: воздух в Москве прогрелся до рекордных с начала года +8,5 градуса 15 марта

При этом пока не стоит говорить о приходе метеорологической весны
Роман ПОЛОСИКОВ
Воздух в Москве прогрелся до рекордных с начала года +8,5 градуса 15 марта

Воздух в Москве прогрелся до рекордных с начала года +8,5 градуса 15 марта

Фото: pixabay.com

К 16:00 15 марта в Москве на станции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в 8,5 градуса тепла. Это самый высокий показатель с начала этого года. Об этом рассказывает Агентство городских новостей «Москва» со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Несмотря на такую высокую температуру, говорить о наступлении метеорологической весны — рано.

Специалист отметил, что уже в выходные температура воздуха может значительно снизиться и ночью достигать порядка десяти градусов ниже нуля. Следующая неделя в плане погоды будет более однородной, без резких перепадов.

Ранее KP.RU рассказывал, что ночь 15 марта в Москве ожидается небольшое похолодание до нуля градусов. В течение дня атмосферное давление будет в районе 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.