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НовостиОбщество16 марта 2023 5:34

Днем 16 марта в Москве ожидается мокрый снег и температура воздуха до +5 градусов

Ночью может похолодать до одного градуса ниже нуля
Роман ПОЛОСИКОВ
Днем 16 марта в Москве ожидается мокрый снег и температура воздуха до +5 градусов

Днем 16 марта в Москве ожидается мокрый снег и температура воздуха до +5 градусов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 16 марта в Москве ожидается температура воздуха от трех до пяти градусов выше нуля. Местами могут пройти осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В темное время суток в столице похолодает и столбики термометров могут зафиксировать значения в -1 градус. Атмосферное давление немного вырастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

На протяжении всего дня на дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть более внимательными при передвижению по городу.

Ранее KP.RU рассказывал, что днем 15 марта в Москве была зафиксирована рекордная температура воздуха для этого года в +8,5 градуса. Однако на выходных ожидается небольшое похолодание.